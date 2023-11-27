"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR виділяє найцікавіші моменти 5 туру Ліги чемпіонів, матчі якого будуть зіграні 28 та 29 листопада. Без урахування поєдинку Шахтар – Антверпен (анонс цієї гри читайте на нашому сайті окремо у вівторок вранці).

Момент істини для Манчестер Юнайтед

"Червоні дияволи" періодично шокують своїх прихильників вильотом з Ліги чемпіонів вже за підсумками групового турніру. Так, у сезоні 2020/21 МЮ не вийшов з групи, де були ПСЖ, РБ Лейпциг та Істанбул Башакшехір. У сезоні 2015/16 манкуніанці фінішували третіми у квартеті з Вольфсбургом, ПСВ і московським ЦСКА. Не вийти у плей-офф ще й зараз стане для команди Еріка Тен Хага повним провалом. Здавалося б, хто б міг таке подумати після жеребкування.

А такий сценарій є цілком імовірним. Після 4-х турів в активі Манчестер Юнайтед лише три очки (одна перемога та три поразки) і, як наслідок, остання позиція групи А. У п'ятому турі манкуніанці 29 листопада на виїзді зіграють з Галатасараєм, який вже обіграв "дияволів" на Олд Траффорд.

МЮ для збереження шансів на вихід з групи потрібна тільки перемога у Стамбулі. Поразка означатиме достроковий виліт з Ліги чемпіонів. Нічия залишить варіанти, але за умови фантастичного збігу обставин. Тоді манкуніанцям потрібна перемога чи бодай нічия невмотивованої Баварії з Копенгагеном (мюнхенці вже гарантували собі перше місце), а в останньому турі самим обігрувати німців і сподіватися на нічию конкурентів.

Словом, у Туреччині Манчестер Юнайтед влаштує тільки перемога над Галатасараєм. В іншому випадку Еріку Тен Хагу і його підопічним слід готувати голови для чергових відер критики. Виїзд у Стамбул буде непростим – це однозначно.

Зарядись енергією футболу, переглядаючи довгоочікувані матчі Ліги чемпіонів разом із HLIBNY DAR. Напої бренду виготовлені на воді з артезіанської свердловини та з високоякісних спиртів класу “Люкс”. Адже HLIBNY DAR – вибір тих, хто цінує не тільки якісний футбол, але й преміальний смак.

Чи допоможе Барселона Шахтарю?

Барса спокійно очолювала групу H, не втративши у першому колі жодного очка. Але в четвертому турі щось пішло не так – Шахтар шокував "синьо-гранатових", обігравши фаворита групи. Відповідно, питання виходу в плей-офф підопічні Хаві змушені були відкласти мінімум до 5 туру.

У вівторок, 28 листопада, Барса прийме Порту, а суперветеран Пепе (екс-захисник Реала) знову зіграє проти колишнього запеклого ворога. Обидві команди мають по 9 очок. Перемога гарантує "синьо-гранатовим" перше місце і вихід у плей-офф. Якщо Шахтар втратить очки з Антверпеном, то Барселону влаштує і нічия. Але у грі з Порту чемпіон Іспанії може певною мірою допомогти українській команді.

Якщо Шахтар переможе Антверпен, а Барса не програє Порту, то "гірники" збережуть реальні шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Для цього чемпіону України потрібно перемогти португальців в останньому турі. Завдання складне, якщо згадувати хід подій у матчі першого кола, але не неможливе.

"Група смерті" повністю виправдовує свій статус

Одразу після жеребкування квартет F охрестили "групою смерті". Так воно і вийшло – після 4-х турів інтрига зашкалює, але вже у вівторок ввечері одразу дві команди можуть втратити шанси на путівку в плей-офф.

Мілан на Сан-Сіро прийме Борусію Дортмунд, а ПСЖ на Парк де Пренс зіграє з Ньюкаслом, який розбив команду Луїса Енріке у першому колі, але та перемога залишається єдиною для команди Едді Хау в груповому турнірі. У "сорок" лише 4 очки і поточне останнє місце групи. Поразка Ньюкасла у Парижі означатиме втрату шансів на плей-офф.

Так само Мілан не має права програвати Борусії, яка у випадку здобуття трьох очок гарантує вихід з групи. Якщо за таких умов виграє ще й ПСЖ, то команда Стефано Піолі достроково втратить шанси на плей-офф. І навпаки – перемога Мілана вже поставить під сумнів вихід Борусії, яка після 4-х турів очолює турнірну таблицю.

Словом, інтрига зашкалює. Тут можливо все – як варіант, при якому всі чотири команди перед останнім туром матимуть шанси на вихід, так і те, що два учасники плей-офф визначаться достроково.

Представники збірної України: хтось бореться за вихід, а хтось – за престиж

У 5 турі ЛЧ на поле вийдуть кілька футболістів збірної України, які грають за кордоном, але їхні команди вирішують різні завдання. Андрій Лунін зіграє за Реал, який вже гарантував собі вихід з групи. У середу, 29 листопада на Сантьяго Бернабеу команда Карло Анчелотті прийме Наполі – колишню команду італійця. У попередньому турі український воротар в останню мить вийшов у старті через травму Кепи і відбив пенальті. Матч проти чемпіона Італії, ймовірно, стане останнім для Луніна на найближчий період – Анчелотті вже натякнув, що в наступному турі Ла Ліги вийде Кепа.

Якщо не буде форс-мажору, то у 5 турі ЛЧ зіграє ще один український воротар. Анатолій Трубін безапеляційно став основним у Бенфіці і повинен вийти на домашній матч проти Інтера, який влітку намагався придбати українця. Шанси на вихід у плей-офф "орли" вже втратили, адже програли всі 4 поєдинки. На кону – лише престиж, преміальні за очки від УЄФА і боротьба за третє місце, яке дасть путівку в Лігу Європи.

І, нарешті, Олександр Зінченко зіграє за Арсенал проти Ланса. В останньому турі АПЛ українець продемонстрував топ-клас проти Брентфорда, зробивши заявку на вихід у старті і на матч ЛЧ. У домашній грі з французами 29 листопада "канонірам" для виходу в плей-офф достатньо не програти. Якщо Севілья обіграє ПСВ, то Арсенал достроково здобуде путівку за будь-якого результату.

Історичний момент для України

Дочекалися. Вперше за 25 років (тобто вперше у XXI сторіччі) українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги чемпіонів. Не надто цікавий для українських уболівальників поєдинок групи D Реал Сосьєдад – Зальцбург, хоч і не має серйозного турнірного значення (іспанці вже у плей-офф, австрійці втратили шанси), але отримав свою "родзинку".

Честь судити цю гру випала 34-річному Миколі Балакіну. Його асистентами теж будуть українці – Олександр Беркут, Дмитро Запороженко і Ярослав Козик (четвертий арбітр). Востаннє українські рефері працювали на матчі Ліги чемпіонів ще у сезоні 1998/99 – саме тоді, коли київське Динамо дійшло аж до півфіналу, поступившись Баварії. Тоді Василь Мельничук був головним рефері поєдинку між Атлетіком Більбао та норвезьким Русенборгом.

І от, нарешті, дочекалися. В матчах УПЛ українські арбітри зазвичай отримують чимало претензій – Балакін не є винятком. Цікаво, як наші судді проявлять себе на куди вищому рівні після стількох років розмов, чому ж їм не довіряють судити у Лізі чемпіонів.

Від перемоги у фіналі ЛЧ до роботи за барною стійкою: Єспер Блумквіст грав за Мілан та МЮ, а тепер пече піцу