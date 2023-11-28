"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR дарит вашему вниманию презентацию пятого матча Шахтера в Лиге чемпионов 2023/24.

Уже пятый тур группового этапа ЛЧ на дворе, а Шахтер до сих пор имеет шансы на 1/8 финала. Шансы, откровенно говоря, невысокие – в любом случае необходимо побеждать Антверпен, а дальше надо смотреть на конкурентов. Многое будет зависеть от результатов Барсы, но это не так и важно. Радует, что мы в принципе до сих пор ведем разговоры о вероятности плей-офф ЛЧ.

Шахтер – Антверпен: прогноз на матч Лиги чемпионов

Более важной темой является сохранение третьего места в группе Н. Евровесна расположена максимально близко от "горняков". У Антверпена есть всего один вариант прорыва в ЛЕ – Шахтер должен проиграть два своих последних матча, а бельгийцы при этом должны "хлопнуть" Барселону. Такое развитие событий выглядит маловероятным, но испытывать судьбу не хотелось бы. Именно поэтому сегодня необходимо добыть хотя бы вничью.

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После выездной победы в Бельгии и триумфа над Барселоной казалось, что этому Шахтеру по силам и более тяжелые задачи. Особенно впечатлило избиение каталонцев – если с Антверпеном ощутимо повезло, то "блаугранас" просто вынесли. Тотально. Дончане выходили из-под прессинга трижды за одно владение, проводили более 30 передач перед голом и выиграли по моментам со счетом 4:1.

Стартовые успехи Марино Пушича впечатляли, но впервые увидеть его футбол удалось именно во встрече с Барсой. Выборка была короткой для выводов о возрождении и доминировании "горняков" – и два последующих матча в УПЛ подтвердили опасения. Шахтер уступил Днепру-1 со счетом 1:3 и расписал нули с Полесьем, так и не поднявшись в топ-3.

Что наиболее важно, мы не увидели в этих поединках яркого "шахтерского футбола". Его отсутствие стоило работы Игорю Йовичевичу и Патрику ван Леувену, однако игра "оранжево-черных" в последних двух турах УПЛ напоминала времена до появления Марино Пушича. Те же проблемы с работой против низкого блока, те же привозы защитников, то же низкое количество обострений при 67% владения – и тот же результат.

Именно поэтому следует забыть о феерии с Барселоной. Это уже история. Стоит признать, что сейчас Шахтер даже не начал полноценную перестройку – изменения носят косметический характер, а значит с Антверпеном нынче будет так же сложно, как и в первой встрече.

Хотя тогда большинство проблем "горняки" создали себе сами. Точнее, их создал Патрик ван Леувен, выбрав слишком осторожный план со схемой 4-4-2. Судаков держался в передней линии, оставаясь изолированным от билд-апа, а фулбеки и вингеры не заходили в центр. Как следствие, Георгий при получении мяча оставался без поддержки. Кроме того, дончане не прессинговали.

И все же, даже при счете 0:2 Шахтер не выглядел безнадежно. Когда же тактика дончан изменилась, бельгийцы начали пропускать моменты. "Горняки" включили давление без мяча на чужой половине, стали комбинировать в центре и предоставили свободу Судакову, что в итоге запустило атакующий механизм на полную – и это вылилось в три забитых мяча. Да, с ними сильно повезло, однако и Антверпен свои два забил на приличном фарте.

В целом, Антверпен выглядел страшнее в таблице со статистическими показателями, чем на поле. Марк ван Боммель собрал довольно интересную и играющую команду, очень убедительную в работе с мячом – но не сказать, что это слишком лучше Шахтера. В идейном плане наша команда оказалась более многогранной.

После встречи с "горняками" Антверпен провел шесть матчей в Лиге Жупиле, выиграв лишь половину – зато в списке "жертв" оказались Генк и Стандард, причем последний уничтожили со счетом 6:0. Дважды коллектив уступил (Брюгге и Шарлеруа), а с Синт-Труйденом на выходных расписали ничью. Подопечные Марка ван Боммеля держатся на пятой позиции, а в ЛЧ случилось два безапелляционных поражения от Порту.

В общем, Антверпен играет сам и дает играть другим. Сегодня же у бельгийцев вообще нет смысла закрываться. Позади – четыре подряд поражения в ЛЧ, впереди – призрачная надежда на ЛЕ. Гости будут лезть вперед, а значит Шахтеру будет где разбежаться.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бондаренко (под вопросом), Конопля, Петряк, Траоре – Валенсия, Энгельс, Кейта, Ондрейка, Верхулст

Дисквалифицированные: Эккеленкамп (Антверпен)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Антверпен

Шахтер: Ризнык – Гочолеишвили, Бондар, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко – Зубков, Криськив, Судаков, Невертон – Сикан

Антверпен: Бютте – Вейндал, Алдервейрелд, Кулибали, Батай – Юсуф, Вермерен – Керк, Илленихена, Баликвиша – Янссен

Прогноз "Футбол 24" – Шахтер оформит выход в евровесну

В последних десяти матчах Антверпен только раз оставил свои ворота сухими, в среднем пропуская 1,9 гола за игру. Это очень хорошая новость для Шахтера, которому сложно возиться с оборонительными блоками. Никакого смысла закрываться у подопечных Марка ван Боммеля нет, а команда Марино Пушича забивает в каждом поединке ЛЧ в этом сезоне.

Можно смело ставить на голы в воротах Бюте. Правда, трудно поверить в отсутствие пропущенных со стороны Резника – дончане имеют проблемы с работой в защите, а сегодня еще и не будет Конопли. Гочолейшвили значительно слабее Ефима. Также неизвестно, в какой форме находится Бондарь (хотя он точно может выйти на поле), однако даже праймовый Валерий разок-другой да и привезет моментик.

Вообще, не следует ожидать легкой прогулки в Гамбурге. Тем не менее, мы уверены, что Шахтер таки оформит досрочный выход в евровесну (а для этого достаточно и ничьей). Антверпен точно ничем не лучше, а то и хуже нашего чемпиона. Букмекеры же вообще уверены в победе "горняков".

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