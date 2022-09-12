УЄФА оголосив склад суддівської бригади на домашній поєдинок групового етапу ЛЧ між українською та шотландською командами.

Головним арбітром матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі F між Шахтарем та Селтіком стане 33-річний шведський рефері Глен Нюберг, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Шахтар – Селтік: "гірники" прибули у Варшаву на матч ЛЧ – список гравців

На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Махбод Беїджі та Андреас Седерквіст. Четвертим арбітром призначений Мохаммед аль-Хакім. За VAR відповідатиме Денніс Хіглер з Нідерландів.

До слова, Нюберг лише одного разу працював на матчах українських команду – у поточному сезоні він зафіксував нічию Динамо проти Фенербахче (0:0) у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, зустрчі між Шахтарем та Селтіком відбудеться у середу, 14 вересня, на стадіоні Війська Польського ім. Юзефа Пілсудського у Варшаві. Початок зустрічі о 19:45.

Шахтар – головна сенсація Ліги чемпіонів! Як вони це зробили?