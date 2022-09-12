УЕФА объявил состав судейской бригады на домашний поединок группового этапа ЛЧ между украинской и шотландской командами.

Главным арбитром матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F между Шахтером и Селтиком станет 33-летний шведский рефери Глен Нюберг, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Махбод Беиджи и Андреас Седерквист. Четвертым арбитром назначен Мохаммед аль-Хаким. За VAR будет отвечать Деннис Хиглер из Нидерландов.

К слову, Нюберг лишь однажды работал на матчах украинской команды – в текущем сезоне он зафиксировал ничью Динамо против Фенербахче (0:0) в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, встреча между Шахтером и Селтиком состоится в среду, 14 сентября, на стадионе Войска Польского им. Юзефа Пилсудского в Варшаве. Начало встречи в 19:45.

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