Ігор Йовічевіч визначився з переліком футболістів, які спробують розвинути стартовий успіх у Лізі чемпіонів 2022/23.

Українська команда вже прибула до Варшави, де і прийме Селтік 14 вересня. Як і в першому поєдинку проти РБ Лейпциг, головний тренер "помаранчево-чорних" розраховує на 27 футболістів. Це всі, хто заявлений на ЛЧ – жодних втрат у Шахтаря немає.

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У вівторок, за день до гри, відбудуться передматчева прес-конференція та відкрите тренування, інформує офіційний сайт клубу.

Склад Шахтаря на матч проти Селтіка

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.



Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар'ян Фарина, Едуард Козік.



Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар'ян Швед, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов.



Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков.

Матч Шахтар – Селтік відбудеться 14 вересня о 19:45. В іншому поєдинку групи F зіграють Реал і РБ Лейпциг. У першому турі підопічні Йовічевіча розгромили РБ Лейпциг (4:1), а Реал розібрався з Селтіком (3:0).

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