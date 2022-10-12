Найкращим гравцем Шахтаря у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала став Олександр Зубков. SofaScore оцінив дії українця, який став автором першого гола у поєдинку, у 7,5 бала, а WhoScore поставив оцінку 7,7. У топ-3 нашої команди потрапили також Георгій Судаков (7,3 та 7,2 бали відповідно) та Богдан Михайліченко (7,2 та 7,1 бала).

Шахтар – Реал Мадрид – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Найкращими у Реалі і, як наслідок, у матчі визнані Антоніо Рюдігер (8,5), Тоні Кроос (8,4) та Начо (7,7).

Нагадаємо, у поєдинку з мадридцями донеччани вийшли вперед на початку другого тайму завдяки голу Зубкова, однак пропустили на п'ятій доданій хвилині від Рюдігера і опустились на третю сходинку турнірної таблиці групи F.

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