"Вінісіус дуже гарно зіграв проти Шахтаря. Він чудово виглядає в першій половині сезону. Швидкість, грамотні переміщення. Віні насолоджується грою. Дуже сподобалася гра Родріго. Відпрацьовував у захисті, допомагав у контратаках. Не знаю, чи зіграє він у Ель Класіко, але не ставити гравця в основу після такого перфомансу справді складно.

Шахтар – Реал – 0:5 – відео голів і огляд матчу

Сьогодні важко виділити одного футболіста Реала. Команда добре захищалася, добре атакувала, добре пресингувала, чудово виглядала у всіх стадіях. Загалом показала хороший футбол. Це дає нам оптимізм перед матчем з Барселоною. Після такої гри є над чим подумати. Дуже сподобалася наша команда. Ми захищалися добре. Але гра на нуль – це не лише заслуга захисників. Півзахист також добре відпрацював, вся команда.

Бензема зараз став справжнім лідером Реала. Він набув лідерських якостей, необхідної ментальності. А якщо говорити суто про гру, то він перебуває на високому рівні вже не один рік. Коли я попередній раз його тренував, Карім був сильним гравцем, а зараз, мабуть, ще сильніший", – сказав Анчелотті.

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