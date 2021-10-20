"Винисиус очень хорошо сыграл против Шахтера. Он прекрасно смотрится в первой половине сезона. Скорость, грамотные перемещения. Вини наслаждается игрой. Очень понравилась игра Родриго. Отрабатывал в защите, помогал в контратаках. Не знаю, сыграет ли он в Эль Класико, но не ставить игрока в основу после такого перфоманса действительно сложно.

Шахтер – Реал – 0:5 – видео голов и обзор матча

Сегодня трудно выделить одного футболиста Реала. Команда хорошо защищалась, хорошо атаковала, хорошо прессинговала, прекрасно выглядела во всех стадиях. В общем показала хороший футбол. Это дает нам оптимизм перед матчем с Барселоной. После такой игры есть над чем подумать. Очень понравилась наша команда. Мы защищались хорошо. Но игра на ноль – это не только заслуга защитников. Полузащита также хорошо отработала, как и вся команда.

Бензема сейчас стал настоящим лидером Реала. Он приобрел лидерские качества, необходимую ментальность. А если говорить сугубо об игре, то он находится на высоком уровне уже не один год. Когда я предыдущий раз его тренировал, Карим был сильным игроком, а сейчас, пожалуй, еще сильнее", – сказал Анчелотти.

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