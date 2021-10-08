"Гірники" розраховують на підтримку рідних трибун у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти іспанського гранда.

Шахтар зробив проміжний звіт щодо продажу квитків на поєдинок Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. Станом на 8 жовтня "гірники" реалізували вже 15 тисяч перепусток з 34 тисяч доступних у продажу.

Шахтар – Реал: "гірники" розпочали продаж квитків на матч Ліги чемпіонів

Ті, хто ще не встиг придбати омріяні тікети, можуть зробити це:

– онлайн на shakhtar.com;

– на сайтах-партнерах клубу (esport.in.ua, kudypity.in.ua, kontramarka.ua, ticketsbox.com, karabas.com, internet-bilet.ua, ticket.kiev.ua, tickethunt.net, bilet.privatbank .ua);

– в касах стадіону (в день матчу).

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Нагадаємо, поєдинок відбудеться 19 жовтня на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 22:00.

Після двох турів Шахтар посідає у турнірній таблиці групи D останню сходинку, маючи у своєму активі 1 очко. Реал з 3-ма пунктами – другий.

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