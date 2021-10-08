"Горняки" рассчитывают на поддержку родных трибун в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского гранда.

Шахтер сделал промежуточный отчет о продаже билетов на поединок Лиги чемпионов против мадридского Реала. По состоянию на 8 октября "горняки" реализовали уже 15 тысяч пропусков из 34 тысяч доступных в продаже.

Шахтер – Реал: "горняки" начали продажу билетов на матч Лиги чемпионов

Те, кто еще не успел приобрести заветные тикеты, могут сделать это:

– онлайн на shakhtar.com;

– на сайтах-партнерах клуба (esport.in.ua, kudypity.in.ua, kontramarka.ua, ticketsbox.com, karabas.com, internet-bilet.ua, ticket.kiev.ua, tickethunt.net, bilet.privatbank .ua)

– в кассах стадиона (в день матча).

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Напомним, поединок состоится 19 октября на НСК Олимпийский. Начало встречи в 22:00.

После двух туров Шахтер занимает в турнирной таблице группы D последнее место, имея в активе 1 очко. Реал с 3-мя пунктами – второй.

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