Донеччани очікують на підтримку своїх фанатів у домашньому поєдинку з мадридським клубом.

Шахтар на своєму сайті оголосив про початок продажу квитків на поєдинок 3-го раунду групового турніру Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

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Реалізація перепусток традиційно буде відбуватися у кілька етапів. З 30 вересня придбати квитки можуть власники абонементів сезону-2021/22. Для них діє знижка – 20% (4 квитки в руки). Також тікети можуть придбати передплатники Shakhtar Club (10% знижки, 4 квитки в руки).

З 2-го жовтня стартує вільний продаж. Вартість квитків – від 150 до 17 000 гривень.

Придбати квитки на матч Шахтар – Реал можна:

– онлайн на shakhtar.com (з 30 вересня);

– на сайтах-партнерах клубу (esport.in.ua, kudypity.in.ua, kontramarka.ua, ticketsbox.com, karabas.com, internet-bilet.ua, ticket.kiev.ua, tickethunt.net, bilet.privatbank .ua);

– в касах стадіону (в день матчу).

Нагадаємо, поєдинок відбудеться 19 жовтня на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 22:00.

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