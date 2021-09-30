Дончане ожидают поддержку своих фанатов в домашнем поединке с мадридским клубом.

Шахтер на своем сайте объявил о начале продажи билетов на поединок 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против мадридского Реала.

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Реализация пропусков традиционно будет проходить в несколько этапов. С 30 сентября приобрести билеты могут владельцы абонементов сезона 2021/22. Для них действует скидка – 20% (4 билета в руки). Также тикеты могут приобрести подписчики Shakhtar Club (10% скидки, 4 билета в руки).

Со 2-го октября стартует свободная продажа. Стоимость билетов – от 150 до 17 000 гривен.

Купить билеты на матч Шахтер – Реал можно:

– онлайн на shakhtar.com (с 30 сентября);

– на сайтах-партнерах клуба (esport.in.ua, kudypity.in.ua, kontramarka.ua, ticketsbox.com, karabas.com, internet-bilet.ua, ticket.kiev.ua, tickethunt.net, bilet.privatbank .ua)

– в кассах стадиона (в день матча).

Напомним, поединок состоится 19 октября на НСК Олимпийский. Начало встречи в 22:00.

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