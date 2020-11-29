"Вінісіус і Родріго – чудові гравці. Вони вже доросли до рівня топ-футболістів.

Азар пропустить матч проти Шахтаря – Зідан має і приємну новину на фоні катастрофічних втрат Реала

На матч з Реалом ми вийшли дуже зосередженими, грали дуже цілеспрямовано. Знали, що буде дуже складний матч. Нам вдалося забити першими і досягти гарного результату.

Всі ми знаємо, що Рамос – великий гравець. Але ми думаємо не про суперника, а про себе. Шахтар завжди був сильною командою. Нам не вистачало гравців через коронавірус. Але тепер всі в команді здорові", – цитує Антоніо Mundo Deportivo.

Нагадаємо, в Мадриді "гірники" сенсаційно перемогли Реал (3:2). Матч-відповідь відбудеться першого грудня.

Шахтар вирвав дуже важку перемогу над СК Дніпро-1 – невиразний футбол Каштру, хлопці Йовічевіча майже дотерпіли