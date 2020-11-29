"Винисиус и Родриго – замечательные игроки. Они уже доросли до уровня топ-футболистов.

Азар пропустит матч против Шахтера – Зидан имеет и приятную новость на фоне катастрофических потерь Реала

На матч с Реалом мы вышли очень сосредоточенными, играли очень целенаправленно. Знали, что будет очень сложный матч. Нам удалось забить первыми и добиться хорошего результата.

Все мы знаем, что Рамос – великий игрок. Но мы думаем не о сопернике, а о себе. Шахтер всегда был сильной командой. Нам не хватало игроков из-за коронавируса. Но теперь все в команде здоровы", – цитирует Антонио Mundo Deportivo.

Напомним, в Мадриде "горняки" сенсационно победили Реал (3:2). Ответный матч состоится первого декабря.

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