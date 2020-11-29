Реал в умовах кадрового дефіциту готується до поєдинку Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Список втрат мадридців поповнив Еден Азар, який травмувався у поєдинку з Алавесом (1:2). Бельгієць буде детально обстежений у понеділок і навіть не летить до Києва, стверджує El Chiringuito.

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Азар приєднався до лазарету Реала, у якому вже перебували Рамос, Одріосола, Карвахаль, Йовіч та Вальверде. Втім, у Зінедіна Зідана є одна приємна новина. Карім Бензема близький до повного відновлення і цілком може допомогти команді в матчі проти Шахтаря, інформує Marca.

Нагадаємо, поєдинок 5 туру Ліги чемпіонів між "гірниками" та Реалом відбудеться у вівторок, 1 грудня. Початок матчу о 19:55.

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