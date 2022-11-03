Лучшим игроком матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и РБ Лейпциг стал полузащитник немцев Кристофер Нкунку, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Напомним, 24-летний хавбек положил начало разгрому "горняков", забив уже на 10-й минуте встречи, а на 62-й ассистировал Собослаю, став соавтором третьего гола.

Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА по поводу выступления футболиста более чем красноречив: "Очень сильный игрок. Он хорош в комбинированной игре и имеет отличное видение. Забил первый гол, отдал пас на третий и был потрясающим во всем раунде".

По итогам группового этапа Лиги чемпионов в квартете F Реал (13 очков) и РБ Лейпциг (12 баллов) прошли в плей-офф турнира, Шахтер (6 пунктов) будет играть в Лиге Европы, а Селтик (2 очка) сосредоточится на внутреннем первенстве.

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