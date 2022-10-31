Стало відомо, хто розсудить гру Шахтар – РБ Лейпциг в матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, від якого залежить доля путівки у плей-офф.

Майкл Олівер призначений головним арбітром матчу Шахтар – РБ Лейпциг, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть Стюарт Бьорт та Саймон Беннетт. Четвертий суддя – Даррен Інгленд, а арбітр VAR – Кріс Кевенаг. Додамо, що Майкл Олівер одного разу працював на грі Шахтаря з Базелем в сезоні 2019/20 Ліги Європи на стадії 1/4 фіналу.

Додамо, що вже 2 листопада Шахтар зустрінеться з РБ Лейпциг, початок гри о 19:45. "Гірників" влаштує лише перемога, тоді як німцям достатньо нічиєї, аби вийти у плей-офф турніру.

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