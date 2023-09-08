"Передусім я хочу подякувати як українським, так і німецьким вболівальникам за ту підтримку, яку вони наразі нам надають. Вже зараз можна говорити про те, що на матчі Шахтаря в Гамбурзі продано 42-43 тисячі квитків. Тому ми впевнені, що ближче до старту поєдинків ми матимемо повний стадіон на кожному матчі.

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Ще раз підкреслю, що ми дуже вдячні всім українцям і жителям Гамбурга за те, яку зацікавленість вони проявляють до Шахтаря, та за підтримку України під час війни загалом. Наразі ми продаємо квитки на найближчий матч (з Порту – прим.), тому зараз реалізовано близько 43 тисяч квитків", – поділився Кириленко в коментарі UA-Футбол.

Додамо, що Шахтар зустрінеться з Порту в матчі 1-го туру Ліги чемпіонів 19 вересня, початок о 22:00. Також до групи H потрапили Барселона та Антверпен. Відзначимо, що на стадіоні Фолькпаркштадіоні вміщується 57 тисяч.

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