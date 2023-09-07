Командні успіхи лондонців серйозно збільшать заробіток "гірників" від трансферу вінгера, інформує The Athletic.

Челсі вважає, що Мудрику заважають відеоігри та навантаження в тренажерній залі

Взимку Шахтар та Челсі уклали угоду на 70 млн євро гарантованими + 30 млн євро бонусами. Додаткові гроші український клуб отримає, якщо "сині" виграють ЛЧ або АПЛ – по 5 млн за кожен з цих титулів. Тобто лондонцям потрібно 6 разів забирати ці трофеї, щоб Шахтар отримав повноцінні 100 млн євро.

Наразі активація бонусів здається сумнівною. Челсі слабко розпочав АПЛ і йде на 12-й сходинці, а в нинішньому розіграші ЛЧ взагалі не бере участь. Втім, контракт Мудрика розрахований ще на 8 років, тому часу на реалізацію цих пунктів вдосталь.

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