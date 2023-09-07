Шахтар повинен вболівати за домінацію Челсі в АПЛ та ЛЧ – кожен титул серйозно підніме ціну Мудрика
Челсі потрібно докласти серйозних зусиль, щоб потішити Шахтар більшою компенсацією за Михайла Мудрика.
Командні успіхи лондонців серйозно збільшать заробіток "гірників" від трансферу вінгера, інформує The Athletic.
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Взимку Шахтар та Челсі уклали угоду на 70 млн євро гарантованими + 30 млн євро бонусами. Додаткові гроші український клуб отримає, якщо "сині" виграють ЛЧ або АПЛ – по 5 млн за кожен з цих титулів. Тобто лондонцям потрібно 6 разів забирати ці трофеї, щоб Шахтар отримав повноцінні 100 млн євро.
Наразі активація бонусів здається сумнівною. Челсі слабко розпочав АПЛ і йде на 12-й сходинці, а в нинішньому розіграші ЛЧ взагалі не бере участь. Втім, контракт Мудрика розрахований ще на 8 років, тому часу на реалізацію цих пунктів вдосталь.
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