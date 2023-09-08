"Прежде всего я хочу поблагодарить как украинских, так и немецких болельщиков за ту поддержку, которую они сейчас нам оказывают. Уже сейчас можно говорить о том, что на матчи Шахтера в Гамбурге продано 42-43 тысячи билетов. Поэтому мы уверены, что ближе к старту поединков мы будем иметь полный стадион на каждом матче.

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Еще раз подчеркну, что мы очень благодарны всем украинцам и жителям Гамбурга за то, какую заинтересованность они проявляют к Шахтеру, и за поддержку Украины во время войны в целом. Сейчас мы продаем билеты на ближайший матч (с Порту – прим.), поэтому сейчас реализовано около 43 тысяч билетов", – поделился Кириленко в комментарии UA-Футбол.

Добавим, что Шахтер встретится с Порту в матче 1-го тура Лиги чемпионов 19 сентября, начало в 22:00. Также в группу H попали Барселона и Антверпен.

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