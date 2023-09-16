Порту не вразив у фінальній репетиції перед Шахтарем – 40-річний Пепе організував єдиний гол
Порту перед стартом у Лізі чемпіонів провів не дуже виразний матч чемпіонату Португалії.
Чемпіонат Португалії, 5 тур
Ештрела Амадора – Порту – 0:1
Гол: Таремі, 29
"Дракони" гостювали на полі команди з нижньої частини таблиці. Гра фавориту відверто не вдавалась, але все вирішила майстерність ветеранів.
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На 29-й хвилині 40-річний Пепе "перекусив" суперника в центрі поля і віддав передачу Таремі, який майстерно завершив епізод. Замість розвитку переваги Порту відійшов на свою половину і терпів атаки Ештрели. На 90-й хвилині гості були зобов'язані пропускати після помилки Кошти, але півзахисник Варела підстрахував кіпера на лінії.
Попри сумнівну якість гри Порту йде без поразок і залишається лідером чемпіонату. Вже 19 вересня підопічні Сержіу Консейсау відкриють групу Ліги чемпіонів матчем проти Шахтаря у Гамбурзі.
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