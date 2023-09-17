Донецький клуб розпочав подорож на номінально домашній стадіон для участі у єврокубку.

Сьогодні, 17 вересня Шахтар вирушив у Німеччину на матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Порту.

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"Помаранчево-чорні" автобусом зі Львова доїдуть до польського Жешува, а звідти літаком полетять у Гамбург. Прес-служба донецького клубу опублікувала відео початку подорожі "гірників".

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Порту відбудеться у вівторок, 19 вересня, на Фолькспаркштадіоні. Початок зустрічі о 22:00.

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