Донецкий клуб начал путешествие на номинально домашний стадион для участия в еврокубке.

Сегодня, 17 сентября Шахтер отправился в Германию на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Порту.

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"Оранжево-черные" автобусом из Львова доедут до польского Жешува, а оттуда самолетом полетят в Гамбург. Пресс-служба донецкого клуба опубликовала видео начала путешествия "горняков".

Напомним, поединок между Шахтером и Порту состоится во вторник, 19 сентября, на Фолькспаркштадионе. Начало встречи в 22:00.

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