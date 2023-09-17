Шахтер – Порту: "горняки" отправились в Германию на стартовый матч Лиги чемпионов
15:44 - Читати українською
Донецкий клуб начал путешествие на номинально домашний стадион для участия в еврокубке.
Сегодня, 17 сентября Шахтер отправился в Германию на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Порту.
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"Оранжево-черные" автобусом из Львова доедут до польского Жешува, а оттуда самолетом полетят в Гамбург. Пресс-служба донецкого клуба опубликовала видео начала путешествия "горняков".
Напомним, поединок между Шахтером и Порту состоится во вторник, 19 сентября, на Фолькспаркштадионе. Начало встречи в 22:00.
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