Анатолій Трубін зазнав травми, яка може завадити йому зіграти у матчі-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів, повідомив ведучий програми Великий Футбол Олександр Денисов.

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Саме через цю причину 20-річний голкіпер не потрапив у заявку "гірників" на поєдинок з Чорноморцем (3:0). Варто відзначити, що Анатолій став одним з героїв першої зустрічі з Монако (1:0), здійснивши кілька вирішальних сейвів.

Шахтар прийматиме французів 25 серпня у Харкові, початок о 22:00.

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