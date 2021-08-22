Анатолий Трубин получил травму, которая может помешать ему сыграть в матче плей-офф Лиги чемпионов, сообщил ведущий программы Великий Футбол Александр Денисов.

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Именно по этой причине 20-летний голкипер не попал в заявку "горняков" на поединок с Черноморцем (3:0). Стоит отметить, что Анатолий стал одним из героев первой встречи с Монако (1:0), сделав несколько решающих сейвов.

Шахтер будет принимать французов 25 августа в Харькове, начало в 22:00.

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