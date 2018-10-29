Шахтер – Манчестер Сити: Зинченко и еще 4 футболиста, которые играли за обе команды

Шахтер и Манчестер Сити связывает не только второе подряд противостояние на групповом этапе Лиги чемпионов. В составе обоих клубов играли аж 5 известных игроков!

От Канчельскиса до Зинченко. По двое украинцев и бразильцев, а также один мексиканец. За последние почти 30 лет и донецкий Шахтер, и Манчестер Сити представляли 5 игроков. Первым был знаменитый Андрей Канчельскис. Уроженца Кировограда все помнят по выступлениям в Манчестер Юнайтед, но еще правый полузащитник поиграл за Шахтер, куда перешел... из киевского Динамо. Проведя всего один сезон в Донецке (21 матч, 3 гола), перебрался на Олд Траффорд под крыло Алекса Фергюсона, где забил под 50 голов. В Сити же пришел арендованным 31-летним, сыграл более 10 матчей, забил 1 гол и вылетел... из АПЛ.

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Элано стал первым игроком Шахтера, который попал в сборную Бразилии. Креативный полузащитник забил 21 гол в 72 матчах чемпионата Украины и еврокубков. В Манчестер Сити задержался дольше всего (80 игр, 18 голов и 11 ассистов). Проторил дорожку, по которой потом пошли другие "горняки". Играл под руководством Эрикссона и Хьюза.

Нери Кастильо сначала огорчил Шахтер в Лиге чемпионов, играя за Олимпиакос, а затем переехал в Донецк сумасшедшие 20 млн евро. Абсолютный трансферный провал, на котором после отобранного у Лукарелли пенальти (еще и не забил) поставил крест Мирча Луческу. Играл и забивал редко, вследствие чего ушел в аренду. В составе Сити мексиканский форвард также проиграл конкуренцию (Мварувари, Жо, Божинову и Васселу), вообще не отметившись ничем положительным.

Фернандиньо стал легендой сначала Шахтера (принес клубу более 30 миллионов евро прибыли на трансфере в Манчестер, учитывая инвестиции в приобретение), наколотив 53 гола за 284 матча и став 6-кратным чемпионом Украины и обладателем Кубка УЕФА. После этого полузащитник сборной Бразилии вписал свое имя в историю Манчестер Сити (приближается к отметке в 250 матчей, забил 23 мяча), выиграв первенство Англии 2 раза.

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Александр Зинченко покинул Шахтер со скандалом. Это был непростой период, на Донбассе началась война. Украинец фактически бежал в Уфу. Выпускник академии "горняков" играл за них только в Юношеской лиге УЕФА, где забивал в ворота Манчестер Юнайтед. В команду Гвардиолы перешел в 2016-м. Сначала играл за ПСВ в аренде, затем воспользовался травмой левого защитника Менди и сыграл 14 матчей во всех турнирах, став полноправным чемпионом Англии-2018. Сейчас атакующий полузащитник (такую ​​роль выполняет в сборной Украины) играет редко, чаще не попадает в заявку на игру.