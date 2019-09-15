Шахтар – Манчестер Сіті: участь Тайсона у матчі Ліги чемпіонів під питанням

Півзахисник Шахтаря Тайсон може пропустити матч 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті після удару по голові, який він отримав від власного партнера Ісмаїлі.

"У Тайсона стан після струсу головного мозку стабільний. Його життю нічого не загрожує.

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Зробили МРТ, за результатами якого більш серйозних пошкоджень не виявлено, але його участь у матчі з Манчестер Сіті – під питанням", – сказав лікар Шахтаря Андрій Глущенко програмі Великий футбол.

Нагадаємо, у матчі 7 туру УПЛ проти Зорі (4:3) Тайсон отримав важкий удар по голові від власного партнера Ісмаїлі.

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