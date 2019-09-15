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Шахтер – Манчестер Сити: участие Тайсона в матче Лиги чемпионов под вопросом

15 сентября 23:03 52 Читати українською
Шахтер – Манчестер Сити: участие Тайсона в матче Лиги чемпионов под вопросом
Тайсон / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон может пропустить матч 1 тура группового этапа Лиги чемпионов с Манчестер Сити после удара по голове, который он получил от своего партнера Исмаили.

 

"У Тайсона состояние после сотрясения головного мозга стабильное. Его жизни ничего не угрожает.

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Сделали МРТ, по результатам которой более серьезных повреждений не выявлено, но его участие в матче с Манчестер Сити – под вопросом", – сказал врач Шахтера Андрей Глущенко программе Великий футбол.

Напомним, в матче 7 тура УПЛ против Зари (4:3) Тайсон получил тяжелый удар по голове от собственного партнера Исмаили.

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