Шахтар – Манчестер Сіті: Тайсон повернувся до тренувань та сподівається вийти на поле

Капітан Шахтаря Тайсон заявив, що прагне зіграти в матчі 1-го туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Бразилець вже тренується без жодних обмежень.

Нагадаємо, Тайсон отримав струс мозку в поєдинку проти Зорі та залишив поле на ношах. Були побоювання, що 31-річний бразилець пропустить матч ЛЧ проти Манчестер Сіті, але вірогідність виходу Тайсона на поле ще є.

"Дякую всім за підтримку, яку я отримав у ці дні. В мене був обморок та приступ після сильного удару. Але я вже тренуюся на 100% та сподіваюся вийти на поле в матчі з Манчестер Сіті", – цитує Тайсона Globo.

Нагадаємо, матч Шахтар – Манчестер Сіті пройде 19 вересня в Харкові. Початок о 22:00.

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