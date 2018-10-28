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Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція передматчевої прес-конференції Паулу Фонсеки

22 жовтня 18:28 585 Читать на русском
Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція передматчевої прес-конференції Паулу Фонсеки
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека у ці хвилини дає прес-конференцію перед поєдинком 3 туру групового турніру Ліги чемпіонів 2018/19 проти Манчестер Сіті. Пряму трансляцію прес-конференції Фонсеки дивіться на сайті "Футбол 24".

Завтра Шахтар у Харкові прийме Манчестер Сіті в поєдинку 3 туру Ліги чемпіонів 2018/19. Матч Шахтар – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00.

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"Футбол 24" пропонує переглянути передматчеву прес-конференцію головного тренера Шахтаря Паулу Фонсеки, яка проходить у ці хвилини. Компанію португальцю склав захисник "гірників" Микола Матвієнко.

Раніше з журналістами поспілкувались наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола та півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

Нагадаємо, після 2 турів Шахтар посідає 3 місце у групі F, набравши 2 очки. У Ман Сіті 3 пункти та 2 позиція, лідирує Ліон (4 очки).

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Ліга чемпіонів3 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Манчестер Сіті: Вівторок 23 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 3
Манчестер Сіті
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