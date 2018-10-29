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Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Паулу Фонсеки

22 октября 18:28 504 Читати українською
Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Паулу Фонсеки
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

Наставник Шахтера Паулу Фонсека в эти минуты дает пресс-конференцию перед поединком 3 тура группового турнира Лиги чемпионов 2018/19 против Манчестер Сити. Прямую трансляцию пресс-конференции Фонсеки смотрите на сайте "Футбол 24".

Завтра Шахтер в Харькове примет Манчестер Сити в поединке 3 тура Лиги чемпионов 2018/19. Матч Шахтер – Манчестер Сити начнется в 22:00.

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"Футбол 24" предлагает посмотреть предматчевую пресс-конференцию главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки, которая проходит в эти минуты. Компании португальцу составил защитник "горняков" Николай Матвиенко.

Ранее с журналистами пообщались наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

Напомним, после 2 туров Шахтер занимает 3 место в группе F, набрав 2 очка. У Манчестер Сити 3 пункта и 2 позиция, лидирует Лион (4 очка).

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Лига чемпионов3 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
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