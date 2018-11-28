Шахтар – Ліон: вирішальний матч "гірників" у Лізі чемпіонів може відбутися у Львові

Виконувач обов'язків директора Арени Львів Юрій Майборода припустив, що матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем і французьким Ліоном відбудеться у Львові, а не в Харкові.

"Буквально щойно я отримав дзвінок із ФФУ. Мене запитали, чи готова Арена Львів прийняти матч Шахтар – Ліон. На це й відповів: "Так, ми зробимо все можливо, щоби Шахтар тут зіграв, але для цього потрібно постійно опалювати, щоб газон був у максимально придатному стані".

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Будемо це робити, якщо Шахтар погодиться це оплатити. Але прямих перемовин із клубом не було. Нібито завтра приїде хтось із їхньо агрономічної служби подивитися на поле. Можливо, завтра щось зміниться – а раптом їм поле не підійде. Але наразі ситуація ось така", – розповів Майборода в коментарі Tribuna.com.

Нагадаємо, що напередодні УЄФА переніс матч Ворскла – Арсенал у Київ через запровадження воєнного стану в Україні. Відразу після цього з'явилися чутки, що поєдинок Шахтаря проти Ліона не відбудеться в Харкові, оскільки Харківська область входить до списку регіонів, у яких ввели особливий режим.

Президент Ліона Жан-Мішель Ола не впевнений, що команда прилетить у Харків через воєнний стан. Матч 6-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон мав відбутись на харківському ОСК Металіст. Зустріч запланована на 12 грудня.