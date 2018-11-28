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Шахтер – Лион: решающий матч "горняков" в Лиге чемпионов может состояться во Львове

14:27 111 Читати українською
Шахтер – Лион: решающий матч "горняков" в Лиге чемпионов может состояться во Львове
Шахтер – Лион / ФК Шахтер

Исполняющий обязанности директора Арены Львов Юрий Майборода предположил, что матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и французским Лионом состоится во Львове, а не в Харькове.

"Буквально только что я получил звонок из ФФУ. Меня спросили, готова ли Арена Львов принять матч Шахтер – Лион. На это я ответил: "Да, мы сделаем все возможное, чтобы Шахтер здесь сыграл, но для этого нужно постоянно отапливать, чтобы газон был в максимально пригодном состоянии".

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Будем это делать, если Шахтер согласится это оплатить. Но прямых переговоров с клубом не было. Якобы завтра приедет кто-то из их агрономической службы посмотреть на поле. Возможно, завтра что-то изменится – а вдруг им поле не подойдет. Но в данный момент ситуация вот такая", – рассказал Майборода в комментарии Tribuna.com.

Напомним, что накануне УЕФА перенес матч Ворскла – Арсенал в Киев из-за введения военного положения в Украине. Сразу после этого появились слухи о том, что поединок Шахтера против Лиона не сыграют в Харькове, поскольку Харьковская область входит в список регионов, в которых ввели особый режим.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола не уверен, что команда прилетит в Харьков из-за военного положения. Матч 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Лион должен был состояться на харьковском ОСК Металлист. Встреча запланирована на 12 декабря.

Лига чемпионов6 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Лион: Среда 12 декабря 2018

Шахтер
до матча
14
дн
:
6
час
:
23
мин
Лион
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