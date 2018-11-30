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Шахтар – Ліон: "гірники" запрошують глядачів на матч флешмобом за участі оркестру у торгівельному центрі

13:35 461 Читать на русском
Шахтар – Ліон: "гірники" запрошують глядачів на матч флешмобом за участі оркестру у торгівельному центрі
Шахтар

У одному з торгівельних центрів Харкова Шахтар організував цікавий флешмоб, аби запросити вболівальників на матч Ліги чемпіонів проти Ліона.

Артисти хору Харківського академічного театру опери та балету виконали гімн ЛІги чемпіонів під акомпанемент оркестру в одному з торгівельних центрів Харкова, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Також у ТЦ були розміщені 8-метрові банери з анонсом матчу Ліги чемпіонів проти Ліона. Так "гірники" запрошували вболівальників на останній матч команди у 2018 році.

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Нагадаємо, матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном відбудеться 12 грудня, початок гри о 22:00. Саме від цього матчу залежатиме, хто продовжить боротьбу за найпрестижніший клубний трофей Європи.

Ліга чемпіонів6 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
12
дн
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6
год
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54
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Ліон
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