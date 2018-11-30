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Шахтер – Лион: "горняки" приглашают зрителей на матч флэшмобом с участием оркестра в торговом центре

13:35 138 Читати українською
Шахтер – Лион: "горняки" приглашают зрителей на матч флэшмобом с участием оркестра в торговом центре
Шахтер

В одном из торговых центров Харькова Шахтер организовал интересный флешмоб, чтобы пригласить болельщиков на матч Лиги чемпионов против Лиона.

Артисты хора Харьковского академического театра оперы и балета исполнили гимн Лиги чемпионов под аккомпанемент оркестра в одном из торговых центров Харькова, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Также в ТЦ были размещены 8-метровые баннеры с анонсом матча Лиги чемпионов против Лиона. Так "горняки" приглашали болельщиков на последний матч команды в 2018 году.

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Напомним, матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом состоится 12 декабря, начало игры в 22:00. Именно от этого матча будет зависеть, кто продолжит борьбу за самый престижный клубный трофей Европы.

Лига чемпионов6 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Лион: Среда 12 декабря 2018

Шахтер
до матча
12
дн
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5
час
:
10
мин
Лион
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