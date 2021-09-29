Серед "гірників" найвищу оцінку від InStat отримав півзахисник Алан Патрік, якому нарахували 323 бали ефективності.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

Трійку лідерів замкнули Майкон та Андрій Пятов – 302 і 300 балів відповідно. Найнижче оцінили Марлона (255 балів) та Кривцова (249), щоправда, останній провів на полі лише 15 хвилин. У складі Інтера найкращим визнали Мілана Шкріняра з 316 балами.

Додамо, що після двох турів Шериф з 6 очками очолює групу D. Реал з трьома пунктами йде другим, а Інтер та Шахтар замикають таблицю – в обох команд по одному очку. У наступному турі "гірники" прийматимуть Реал, а Шериф поїде в Мілан.

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