Шахтар – Інтер: визначились найкращий та найгірший гравці "гірників" за версією InStat
Аналітичний ресурс підбив підсумки протистояння Шахтаря та Інтера (0:0) в 2-му турі ЛЧ.
Серед "гірників" найвищу оцінку від InStat отримав півзахисник Алан Патрік, якому нарахували 323 бали ефективності.
Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу
Трійку лідерів замкнули Майкон та Андрій Пятов – 302 і 300 балів відповідно. Найнижче оцінили Марлона (255 балів) та Кривцова (249), щоправда, останній провів на полі лише 15 хвилин. У складі Інтера найкращим визнали Мілана Шкріняра з 316 балами.
Додамо, що після двох турів Шериф з 6 очками очолює групу D. Реал з трьома пунктами йде другим, а Інтер та Шахтар замикають таблицю – в обох команд по одному очку. У наступному турі "гірники" прийматимуть Реал, а Шериф поїде в Мілан.
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