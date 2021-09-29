Среди "горняков" высшую оценку от InStat получил полузащитник Алан Патрик, которому насчитали 323 балла эффективности.

Шахтер – Интер – 0:0 – видеообзор матча

Тройку лидеров замкнули Майкон и Андрей Пятов – 302 и 300 баллов соответственно. Ниже всех оценили Марлона (255 баллов) и Кривцова (249), правда, последний провел на поле всего 15 минут. В составе Интера лучшим признали Милана Шкриняра с 316 баллами.

Добавим, что после двух туров Шериф с 6 очками возглавляет группу D. Реал с тремя пунктами идет вторым, а Интер и Шахтер замыкают таблицу – у обеих команд по одному очку. В следующем туре "горняки" будут принимать Реал, а Шериф поедет в Милан.

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