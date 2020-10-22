Фанати "помаранчево-чорних" вже можуть придбати квитки на поєдинок 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти міланської команди.

Донецький Шахтар розпочав реалізацію квитків на перший домашній матч Ліги чемпіонів у новому сезоні.

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Продаж перепусток проходитиме у кілька етапів, повідомляє офіційний сайт "гірників".



1-й етап (22 жовтня). Придбати квитки на гру з Інтером можуть власники абонементів усіх сезонів (починаючи з сезону-2013/14 включно). Для них діє спеціальна знижка – 10% від вартості квитка у вільному продажу (2 квитки в руки).



2-й етап (23 жовтня). Пріоритетна нагода придбати квитки для передплатників Shakhtar Club. Кожен користувач сервісу отримає доступ до купівлі у своєму мобільному додатку.



3-й етап (від 24 жовтня). Старт вільного продажу. Придбати квитки можна на shakhtar.com або в мобільному додатку Shakhtar Tickets.

Ціни на квитки стартують від 150 грн. Найдорожчі перепустки можна отримати за 17 тисяч гривень.

Standard: 150, 200, 300, 400, 600 і 800 гривень.

THE CLUB (снек-меню): 2000 / 2500 гривень.

THE LOUNGE (з пакетом гостинності): 7 000 гривень.

Sky Box: 12000 – 17000 гривень.



До слова, усі квитки – іменні. Під час проходження вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати з собою документ, що посвідчує особу (оригінал дійсного українського паспорта, дійсного закордонного паспорта, дійсного посвідчення водія).

Задля безпеки кожен, хто порушуватиме санітарні заходи та/або матиме ознаки респіраторної хвороби, не буде допущений на матч або буде виведений з території стадіону. При цьому вартість квитка не повертатиметься.

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