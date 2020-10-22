Як відомо, вчора у групі В Ліги чемпіонів відбулось два матчі. В одному з них Шахтар на виїзді неочікувано здолав мадридський Реал (3:2), а в іншому міланський Інтер розписав бойову нічию з менхенгладбаською Борусією (2:2).

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У старті команди Конте на полі з'явився нападник Алексіс Санчес, який був замінений у перерві. Як виявилось, 31-річний чилієць зазнав ушкодження стегна під час матчу і не зміг продовжити гру.

Як наслідок, форвард змушений буде пропустити два найближчі поєдинки своєї команди – проти Дженоа у Серії А і проти Шахтаря у Лізі чемпіонів, повідомляє видання Football Italia.

Цікаво, що Санчес через травму пропустив і попередній поєдинок Інтера проти Шахтаря – півфінал Ліги Європи минулого сезону (5:0).

Нагадаємо, зустріч "гірників" з міланською командою відбудеться вже наступного вівторка – 27 жовтня, о 19:55.

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