"У цій грі були і позитивні моменти. Ми діяли з відповідною інтенсивністю, вірним відношенням до справи. Ми грали як велика команда, домінували. Нам не пощастило. Шанси забити були, ми провели хорошу гру на обох половинах поля.

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Не забувайте, що у гравців Шахтаря хороші технічні навички. Нам шкода, що ми не перемогли, ми цього заслуговували. Ми на вірному шляху, менталітет вірний.

З одного боку, я не можу бути незадоволений. Ми не пропускаємо вже другий матч поспіль. У той же час мені шкода, що ми не реалізували гольові моменти. Треба вигравати такі матчі. Не забувайте, це четверта гра за 10 днів. Це не виправдання, але нам доводилося працювати без восьми гравців.

Я бачив матч Шахтаря з Реалом, і сьогодні вони зіграли так само. Вони сиділи в захисті зі схемою 6-3-1, але зуміли забити три голи і виграти. У них сильні контратакуючі гравці, і я радий, що ми створили багато моментів і не пропустили.

Ми продовжимо працювати і будемо сподіватися, що результати прийдуть", – цитує Конте Football Italia.

Після двох турів Шахтар завоював 4 очки, Інтер залишається лише з одним заліковим балом.

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