"В этой игре были и положительные моменты. Мы действовали с соответствующей интенсивностью, верным отношением к делу. Мы играли как великая команда, доминировали. Нам не повезло. Шансы забить были, мы провели хорошую игру на обеих половинах поля.

Шахтер – Интер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Не забывайте, что у игроков Шахтера хорошие технические навыки. Нам жаль, что мы не победили, мы этого заслуживали. Мы на верном пути, менталитет верен.

С одной стороны, я не могу быть недоволен. Мы не пропускаем уже второй матч подряд. В то же время мне жаль, что мы не реализовали голевые моменты. Надо выигрывать такие матчи. Не забывайте, это четвертая игра за 10 дней. Это не оправдание, но нам приходилось работать без восьми игроков.

Я видел матч Шахтера с Реалом, и сегодня они сыграли так же. Они сидели в защите со схемой 6-3-1, но сумели забить три гола и выиграть. У них сильные контратакующие игроки, и я рад, что мы создали много моментов и не пропустили.

Мы продолжим работать и будем надеяться, что результаты придут", – цитирует Конте Football Italia.

После двух туров Шахтер завоевал 4 очка, Интер остается только с одним зачетным баллом.

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