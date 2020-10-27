"Після матчу в Мадриді я вирішив, що з Інтером зіграє цей же склад. У футболі ми все повинні оцінювати справедливо, заохочувати хороші виступи. Я знав, що якщо нічого не станеться, то ми поставимо тих самих гравців. На щастя, нічого змінювати не довелося, всі були готові.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

Втім, одна справа поставити той же склад, а інша справа – зіграти так само. Ці два матчі не могли бути однаковими. Інтер відрізняється від Реала, з ними потрібно було грати по-іншому, перекривати інші зони. Найважливіше було показати збалансовану гру, проявити єдність. І нам це вдалося.

Чому зараз виступили краще, ніж у попередньому матчі з Інтером? Ми по-іншому діяли в обороні. У першому матчі ми не так добре захищалися, а сьогодні – значно краще. Потрібно було закривати лінії передач з флангів на Лукаку та Мартінеса. Це їхня головна зброя, а ми її перекрили. Також Шахтар не пресингував високо. Ми вичікували момент, коли вступити у пресинг.

Шахтар пережив дуже важкий момент у півфіналі Ліги Європи. Ми знали, що наступний раз мусимо зіграти краще проти Інтера. Потрібно виправляти свої помилки, робити висновки та рухатися далі. Зрозуміло, що ми сьогодні атакували не надто добре, а позитивний результат здобули завдяки обороні. Потрібно було обирати пріоритети – атака чи оборона. Ми обрали оборону. Я завжди говорю: якщо не можете перемогти, головне – не програти.

Шахтар переживає важкий момент. Дуже багато матчів, не вистачає часу на відновлення. Дуже жорсткий календар. Ми тільки завершили попередній сезон і відразу розпочали новий. Розпочали чемпіонат не дуже добре, але ми здатні показувати якісніший футбол. Коронавірус нас атакував, дуже важко було слідувати плану. Мусили реагувати по ситуації. Зараз виходить краще. Сподіваємося, продовжимо в тому ж дусі.

Хто зараз перший номер у команді? Сьогодні першим номером був Трубін.

Чому Бондар і Хочолава зіграли гірше, ніж з Реалом? Вони провели дві чудові гри. Виконали установку, діяли добре, не сідали глибоко. Сьогодні помилялися більше, але це Інтер їх змусив помилятися. Я хочу їх привітати – вони відпрацювали чудово. Також хочу привітати всю свою команду з позитивним результатом", – говорив Каштру на прес-конференції.

Після двох турів групового етапу ЛЧ Шахтар лідирує у своєму квартеті з 4-ма очками. Наступний двобій підопічні Каштру проведуть проти Борусії М 3 листопада.

Шахтар вистраждав нічию проти Інтера – Трубін та поперечки врятували очко