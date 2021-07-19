Шахтар – Генк: затверджені дати і час проведення матчів 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
19 липня 18:39 - Читать на русском
Стало відомо, де і коли "гірники" під керівництвом Роберто Де Дзербі розпочнуть свій шлях до групового етапу ЛЧ.
Суперником донеччан у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ буде Генк. На офіційному сайті українського клубу вже з'явилися дати й час двох поєдинків.
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Першу зустріч Шахтар проведе на виїзді у Бельгії 3 серпня, початок – о 21:00. Матч-відповідь відбудеться рівно через тиждень – 10 числа, стартовий свисток пролунає о 20:30.
Зауважимо, Генк посів друге місце у Лізі Жупіле за підсумками сезону 2020/21. "Гірники" теж завоювали срібло в еліті.
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