Стало известно, где и когда "горняки" под руководством Роберто Де Дзерби начнут свой путь в групповой этап ЛЧ.

Соперником дончан в 3-м раунде квалификации ЛЧ будет Генк. На официальном сайте украинского клуба уже появились даты и время двух поединков.

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Первую встречу Шахтер проведет на выезде в Бельгии 3 августа, начало – в 21:00. Ответный матч состоится ровно через неделю – 10 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30.

Заметим, Генк занял второе место в Лиге Жупиле по итогам сезона 2020/21. "Горняки" тоже завоевали серебро в элите.

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