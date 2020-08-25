Шахтар – Динамо: Воробей назвав фаворита матчу за Суперкубок

Колишній форвард Шахтаря та збірної України, а нині телевізійний експерт Андрій Воробей, оцінив перспективи грандів українського футболу у боротьбі за перший трофей сезону.

"Всім цікаво, як Мірча зіграє проти своєї команди. І, звичайно, цікаво, як гравці киян будуть розуміти і втілювати на полі те, що від них вимагає тренер.

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На мою думку, фаворитом є Шахтар. "Гірники" зараз на ходу. Знаючи Луческу, він кожного суперника вивчає досконально. Тим паче, Шахтар він знає зсередини, всю систему. Знає, як грають бразильці. Напевно, за три-чотири дні до матчу гравці Динамо мають по два теоретичних заняття на день. Очікую, що кияни знатимуть сильні і слабкі сторони Шахтаря. Впевнений, що Луческу донесе це команді.

Звісно, рівень гравців "гірників" вищий, однак команда може класно провести матч, але поступитися у кінцівці. Від цього ніхто не застрахований. Тим цікавіше буде дивитися цей матч – як Луческу перебудує Динамо, як гравці його розумітимуть, як футболісти Шахтаря поставляться до цього протистояння", – сказав Воробей у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, сьогодні, 25 серпня, Шахтар на НСК Олімпійський прийме Динамо у Суперкубку України. Початок зустрічі о 21:30.

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