Шахтер – Динамо: Воробей назвал фаворита матча за Суперкубок

Бывший форвард Шахтера и сборной Украины, а ныне телевизионный эксперт Андрей Воробей, оценил перспективы грандов украинского футбола в борьбе за первый трофей сезона.

"Всем интересно, как Мирча сыграет против своей команды. И, конечно, интересно, как игроки киевлян будут понимать и воплощать на поле то, что от них требует тренер.

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По моему мнению, фаворитом является Шахтер. "Горняки" сейчас на ходу. Зная Луческу, он каждого соперника изучает досконально. Тем более, Шахтер он знает изнутри, всю систему. Знает, как играют бразильцы. Наверное, за три-четыре дня до матча игроки Динамо имеют по два теоретических занятия в день. Ожидаю, что киевляне будут знать сильные и слабые стороны Шахтера. Уверен, что Луческу донесет это команде.

Конечно, уровень игроков "горняков" выше, однако команда может классно провести матч, но уступить в концовке. От этого никто не застрахован. Тем интереснее будет смотреть этот матч – как Луческу перестроит Динамо, как игроки будут его понимать, как футболисты Шахтера отнесутся к этому противостоянию", – сказал Воробей в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, сегодня, 25 августа, Шахтер на НСК Олимпийский примет Динамо в Суперкубке Украины. Начало встречи в 21:30.

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