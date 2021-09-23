"Як зарядив гравців на матч? Сказав, що ми – Шахтар. У нас престижний клуб, який багато чого виграв. Але минулий сезон завершився без трофеїв – Динамо взяло чемпіонство. У нас є сильні футболісти. Потрібно взяти їхні якості, додати характеру – і тоді різниця між нами та Динамо зменшується.

У мене дуже гаряча кров. Не все вирішують ноги. Потрібна голова та гаряче серце. Без цього немає команди, немає великих футболістів. Я дуже люблю працювати над тактикою та технікою футболістів, але якщо не додавати емоцій, це не працює, не має необхідного ефекту.

Шахтар – Динамо – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Я поважаю всіх. Якщо Луческу каже, що в нас не було поваги, можна пригадати, що Луческу тисне на арбітрів. Луческу для мене майстер в плані професії. Але моральних уроків від нього я не приймаю. Я ніколи не тисну на арбітрів. Ніколи. Мені не подобається, що хтось думає, що я дурень.

У Шахтаря зараз є делікатний момент. Українські гравці для нас дуже важливі, але вони діляться на дві групи: дуже досвідчені та дуже-дуже-дуже молоді. А між ними тільки Матвієнко. Молодим гравцям потрібен час для прогресу, щоб вони через два сезони були на тому рівні, як Циганков, Забарний, Шапаренко. Зараз ми маємо щастя, що є Степаненко, Марлос, Пятов, Кривцов. Вони показують шлях молоді. Я хочу, щоб Марлос продовжив контракт. Як, наприклад, і Степаненко. Для нас це дуже важливі виконавці", – сказав Роберто Де Дзербі під час післяматчевої прес-конференції.

Шахтар розгромив Динамо і завоював Суперкубок України – Де Дзербі солідно переграв Луческу в дебютній дуелі тренерів