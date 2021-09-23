"Как зарядил игроков на матч? Сказал, что мы – Шахтер. У нас престижный клуб, который многое выиграл. Но прошлый сезон завершился без трофеев – Динамо взяло чемпионство. У нас есть сильные футболисты. Нужно взять их качества, добавить характера – и тогда разница между нами и Динамо уменьшается.

У меня очень горячая кровь. Не все решают ноги. Нужна голова и горячее сердце. Без этого нет команды, нет великих футболистов. Я очень люблю работать над тактикой и техникой футболистов, но если не добавлять эмоций, это не работает, нет необходимого эффекта.

Шахтер – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча

Я уважаю всех. Если Луческу говорит, что у нас не было уважения, можно вспомнить, что Луческу давит на арбитров. Луческу для меня мастер в плане профессии. Но нравственных уроков от него я не принимаю. Я никогда не давлю на арбитров. Никогда. Мне не нравится, что кто-то думает, что я дурак.

У Шахтера сейчас деликатный момент. Украинские игроки для нас очень важны, но они делятся на две группы: очень опытные и очень-очень-очень молодые. А между ними только Матвиенко. Молодым игрокам нужно время для прогресса, чтобы они через два сезона были на том уровне, как Цыганков, Забарный, Шапаренко. Сейчас мы счастливы, что есть Степаненко, Марлос, Пятов, Кривцов. Они показывают путь молодежи. Я хочу, чтобы Марлос продлил контракт. Как, например, и Степаненко. Для нас это очень важные исполнители", – сказал Роберто Де Дзерби во время послематчевой пресс-конференции.

Шахтер разгромил Динамо и завоевал Суперкубок Украины – Де Дзерби солидно переиграл Луческу в дебютной дуэли тренеров