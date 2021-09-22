Донецький Шахтар та київське Динамо обрали комплекти екіпірування перед зустріччю в рамках Суперкубка України.

Команди вирішили не зраджувати традиціям та зіграють у звичному екіпіруванні. Динамо вийде на газон НСК Олімпійський у біло-блакитних кольорах, повідомляє офіційний сайт киян.

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Воротар "біло-синіх" зіграє у сірому комплекті. Шахтар же вийде у "помаранчевому" екіпіруванні, тоді як голкіпер "гірників" – у зеленій формі.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться вже сьогодні, 22 вересня, у Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі між Шахтарем та Динамо о 21:00.

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