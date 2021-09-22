Донецкий Шахтер и киевское Динамо выбрали комплекты экипировки перед встречей в рамках Суперкубка Украины.

Команды решили не изменять традициям и сыграют в обычном экипировке. Динамо выйдет на газон НСК Олимпийский в бело-голубых цветах, сообщает официальный сайт киевлян.

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Вратарь "бело-синих" сыграет в сером комплекте. Шахтер же выйдет в "оранжевом" экипировке, тогда как голкипер "горняков" – в зеленой форме.

Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится уже сегодня, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи между Шахтером и Динамо в 21:00.

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